St. Juste traint nog apart van de groep

Jeremiah St. Juste heeft nog altijd wat last van een irritatie bij de kniepees. De nieuwe verdediger van Feyenoord traint in de aanloop naar het oefenduel met Real Sociedad nog apart van de groep.

Cheick Touré, die net als St. Juste dinsdag not ontbrak op de training, was er donderdagochtend wel weer bij. Mo El Hankouri, Sven van Beek en Bart Nieuwkoop lieten opnieuw hun gezicht niet zien op Varkenoord. Vanwege het bezoek van Lech Poznan aan Nederland kwam er wel een oud-winnaar van de UEFA Cup kijken bij de training: Tomasz Rzasa. Een interview met hem kun je later vandaag vinden op deze website,