Stripmuseum Rotterdam failliet

Het Strips!Museum in Rotterdam is failliet. Het faillissement is dinsdag uitgesproken door de rechtbank.

Het museum aan de Wijnhaven ging vorig jaar september open, dankzij een stichting en een crowdfunding-actie. Er werd gemikt op zo'n 85.000 bezoekers in het eerste jaar.

Volgens curator Laurens Prickartz is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de problemen die tot een faillissement hebben geleid. "De komende dagen gaan we dat onderzoeken. Dan kijken we naar factoren als locatie, marketing en plan van aanpak. Het is wel opvallend dat het museum al binnen een jaar weer dicht moet."

Bij het museum waren niet veel mensen in dienst. "De meesten die aan het werk waren, waren vrijwilligers", zegt Prickartz. "Ook over de collectie is nog veel onduidelijkheid, want veel spullen waren in bruikleen". De verwachting is dat de medewerkers hun baan kwijt zijn.

Volgens Prickartz zijn er meerdere partijen geïnteresseerd in een mogelijke overname of een deel van de inventaris. Hoeveel concrete voorstellen daarbij zitten, is nog niet duidelijk.