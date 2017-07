Rzasa terug in Rotterdam: 'Mooi dat de fans mij niet vergeten zijn'

Tomasz Rzasa is deze week voor even terug in Nederland. De voormalig Feyenoorder werkt sinds enkele weken als Sports Director voor de jeugdacademy van Lech Poznan, donderdag tegenstander van FC Utrecht.

De Pool maakte deel uit van het legendarische team van Feyenoord dat de UEFA Cup won. Hij zal de club daardoor nooit vergeten. "Omdat Lech Poznan tegen Utrecht speelt wilde ik graag komen kijken. Niet alleen bij de wedstrijd maar ook bij mijn oude club. Of die band met de club voor eeuwig is? Ja, en niet alleen vanwege de sportieve successen. In het nu gesloten Clara Ziekenhuis zijn mijn kinderen geboren. Bijzonder om hier terug te zijn."

Ook de fans van Feyenoord, die in grote getale naar de training op Varkenoord waren gekomen, klampen de oud-linksback direct aan. "Er zijn toch veel fans die mij niet vergeten zijn. Maar ook jonge jochies die mij niet herkennen, dat is normaal. Ik heb net Van Gobbel even ontmoet. Hij is goed bezig met de trainingen. Mooi om even die oude tijd te bespreken en herinneringen op te halen."