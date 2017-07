Moordenaar van Rowena in beroep tegen langere tbs

De rechtbank die besloot over de tbs-behandeling - foto ANP

De man die veroordeeld is voor de dood van het 'Meisje van Nulde' uit Dordrecht, gaat in beroep tegen de verlenging van zijn tbs-maatregel. Eerder besloot de rechtbank in Zutphen dat zijn tbs-behandeling met twee jaar verlengd zou worden.

De kleuter Rowena kwam in 2001 door mishandeling om het leven. Haar lichaamsdelen werden later teruggevonden bij onder meer Hoek van Holland en het Strand van Nulde. De vader en de jongere zus van Rowena kwamen onlangs in het nieuws, omdat ze geschokt waren door het feit dat Mike J. op proefverlof mag. Dat kregen ze een paar dagen vantevoren te horen.