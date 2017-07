Wolvenpolder is nu van Natuurmonumenten

De Wolvenpolder aan de oostkant van Spijkenisse is officieel overgedragen aan Natuurmonumenten. Die gaat het jonge natuurontwikkelingsgebied verder beheren.

In 2014 en 2015 heeft de provincie de bijna veertig hectare grond aangekocht en als natuurgebied ingericht. Het uitgangspunt was daarbij dat het waterpeil in de Wolvenpolder kan worden opgezet zonder dat de omgeving last krijgt van hoge waterstanden.

Inmiddels zijn er een wandelroute, een parkeerplaats en een vogelkijkhut gekomen.