Gevaarlijke bacterie besmette hartpatiënt in EMC Rotterdam

In Nederland zijn in totaal vier patiënten besmet geraakt (Archieffoto)

Apparaten uit een fabriek in Duitsland hebben tijdens openhartoperaties vier Nederlandse patiënten besmet met een gevaarlijke bacterie. Dat melden onderzoekers van het Radboud UMC. Eén van hen werd in 2015 behandeld in het Erasmus MC in Rotterdam.

Wereldwijd zijn ongeveer honderd patiënten besmet. Naast die in Rotterdam zijn er ook drie in het Isala-ziekenhuis in Zwolle besmet geraakt. Inmiddels zijn twee van deze hartpatiënten als gevolg hiervan overleden. In welk ziekenhuis de overleden hartpatiënten behandeld werden, kan het Erasmus MC om privacyredenen niet zeggen. Oorzaak besmetting

De besmettingen werden veroorzaakt door apparaten die tijdens openhartoperaties het bloed op temperatuur houden. De bacterie zat in een waterreservoir dat niet hermetisch is afgesloten. Een krachtige ventilator op het apparaat blies de bacterie door de operatiekamer. De Inspectie voor de Gezondheidszorg werd in 2015 op de hoogte gebracht van de eerste besmetting in Nederland. Sindsdien zijn de apparaten overal van de operatiekamers weggehaald. Ziekenhuizen moeten nog zeker twee jaar alert zijn op mogelijke patiënten. Familie tuberculose

De zogeheten Mycobacterium chimaera bacterie is familie van de tbc-bacterie en is soms ook in ons drinkwater te vinden, maar dat kan ons lichaam gewoon opruimen. Als de bacterie op onnatuurlijke wijze in het lichaam terechtkomt kan hij wel levensbedreigend zijn. Symptomen zijn onder meer koorts, gewichtsverlies, overmatig zweten, vermoeidheid en conditieverlies. De eerste besmetting werd vastgesteld bij een patiënt in Zwitserland, daarna volgden besmettingen in Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten.