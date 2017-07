Geëlektrocuteerde steenmarter te bewonderen in Natuurhistorisch Museum

De Groningse 'Elektromarter' is vanaf donderdag te zien in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam Deze waterschildpad werd na 2 jaar onder de wasdroger gevonden in Hilversum

De beruchte steenmarter die begin dit jaar de stroomvoorziening in Groningen platlegde, is bijgezet in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Ook de 'wasdrogerschildpad' is toegevoegd aan de tentoonstelling Dode-dieren-met-een-verhaal.

Op 17 februari werd Groningen rond 04:00 uur 's ochtends getroffen door een stroomstoring. 27.591 huishoudens, waaronder het Universitair Medisch Centrum Groningen, zaten zonder stroom. De oorzaak was een steenmarter die had geknaagd aan kabels in een transformatorhuisje. Het arme dier werd geëlektrocuteerd door zo'n 10.000 volt. Wasdrogerschildpad

De wasdrogerschildpad ontsnapte in 2004 uit een terrarium en verdween spoorloos. Pas twee jaar later werd het avontuurlijke vrouwtje van de soort Graptemys pulchra weer gevonden; dood, uitgedroogd en gemummificeerd. Het arme beestje had al die tijd onder een wasdroger gelegen. De wasdrogerschildpad ontsnapte in 2004 uit een terrarium en verdween spoorloos. Pas twee jaar later werd het avontuurlijke vrouwtje van de soortweer gevonden; dood, uitgedroogd en gemummificeerd. Het arme beestje had al die tijd onder een wasdroger gelegen. De twee dode dieren met een verhaal zijn vanaf donderdag te zien in het Natuurhistorisch Museum. Om plek te maken voor de aanwinsten, heeft de traumameeuw tijdelijk het veld moeten ruimen.