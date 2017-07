Wij waren hier eerst in Chris Natuurlijk van 29 juli

Over de botsing tussen mensen en wilde dieren, de vogeltrek, Duizel duurzaam en de zomertentoonstelling in Chabot.

Wij waren hier eerst

Joukje Akveld maakte al eerder een boek over dieren en mensen. Met dat boek Er zit een aap op de w.c . - over de Rotterdamse dierentuin in de Tweede Wereldoorlog - won zij de Zilveren Griffel voor het beste kinderboek van 2016.Zaterdag 29 juli komt Akveld vertellen over Wij waren hier eerst , een boek over de botsing tussen mensen en wilde dieren in Zuid-Afrika.

Vogels die nu al denken aan de vogeltrek

Vogelsoorten als de kanoet en de tureluur, bereiden zich nu al voor op de vogeltrek. Op Goeree-Overflakkee aan de zeezijde bij de Haringvlietsluizen, vreten ze bij laag water hun buikje vol op het drooggevallen slik. Daar zet boswachter Ted Sluijter van Natuurmonumenten zijn telelens neer. In Chris Natuurlijk vertelt hij wat hij ziet.

Duurzaam Duizel

Het festivalseizoen in Rotterdam is in volle gang. In het weekend van het Zomerfestival blikt Chris Natuurlijk vast vooruit op Duizel in het Park , het festival dat op 4, 5 en 6 augustus wordt gevierd in het Vroesenpark in Rotterdam. Duizel is een kleinschalig festival met literatuur, theater, kunst en muziek. Maar Chris Natuurlijk wil van artistiek leider Mariska Verhulst vooral meer weten over Duizel Duurzaam , waarmee het festival probeert zo duurzaam mogelijk te zijn.

Zomertentoonsteling in Chabot

In het Chabot Museum in Rotterdam vertellen museumdirecteur Jisca Bijlsma en kunstenares Marjolijn van den Assem over de zomertentoonstelling Inlijven/Inleven -Marjolijn van den Assem ontmoet Henk Chabot.





