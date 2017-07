Samenscholingsverbod Van 't Hoffplein in Schiedam

Op en rond het Van 't Hoffplein in Schiedam-Oost geldt vanaf donderdag voor drie maanden een samenscholingsverbod. Tussen 22:00 uur en 07:00 uur mogen geen groepen van vier of meer personen op en rond het plein zijn. Ook is er cameratoezicht ingevoerd en zijn er 'pleinregels'.

Het samenscholingsverbod is de laatste maatregel in een langdurige samenwerking tussen de gemeente en omwonenden. Sinds vorig jaar zijn de partijen met elkaar in gesprek over manieren om het plein gezellig, schoon en veilig te maken.

Er is al langere tijd sprake van overlast voor omwonenden, zegt een woordvoerder van de gemeente Schiedam. Vooral in de zomer wanneer de dagen langer zijn en het warmer is, waren er regelmatig zo'n 70 mensen op het plein te vinden.

Aangepast

Het plein is inmiddels ook aangepast: een muurtje, een hek en bankjes zijn verwijderd en er zijn bollen en palen geplaatst om het voetballen op het plein te ontmoedigen.

Er komen verbodsborden te hangen bij de vier ingangen van het plein en de politie zal samen met het team Toezicht en Handhaving surveilleren en toezicht houden op naleving van het verbod.