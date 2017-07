Van Persie niet in actie voor Fenerbahçe

Robin van Persie moet donderdag de wedstrijd van zijn Turkse ploeg Fenerbahçe tegen Sturm Graz uit Oostenrijk in de derde voorronde van de Europa League aan zich voorbij laten gaan. De Rotterdammer heeft last van een knieblessure.

Vorig seizoen kwam Van Persie in 24 competitiewedstrijden voor de Turkse topploeg in actie. De aanvaller was daarin negen keer trefzeker.

De naam van Van Persie zingt al langer rond in De Kuip. Feyenoord zou de aanvaller graag willen overnemen, maar tot een overeenstemming met Fenerbahçe kon de Rotterdamse club nog niet komen.