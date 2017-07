Dumfries: 'Heerenveen komt op het juiste moment'

Denzel Dumfries in het shirt van sc Heerenveen (Beeld: Omrop Fryslân)

Denzel Dumfries is donderdag gepresenteerd bij zijn nieuwe club sc Heerenveen. De oud-verdediger van Sparta tekende een contract voor vier jaar bij de ploeg uit Friesland. "Heerenveen is voor mij op dit moment een goede stap", zegt Dumfries tegen de regionale zender Omrop Fryslân.

"Je wilt altijd doorontwikkelen en het maximale uit je carrière halen. Ik hoop niet dat hier mijn plafond ligt", aldus de rechtsback, die hoopt om nog een keer in Engeland te spelen. Dumfries focust op zijn nieuwe werkgever: "Heerenveen is een mooie club, maar we werken eraan om het hoogst haalbare te halen."

Dumfries stroomde vanuit de jeugdopleiding van Sparta door naar het eerste elftal van de club, waarvoor hij 65 keer zou uitkomen en tweemaal zou scoren.