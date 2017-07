Veel bezuinigd op bibliotheken in Rotterdam

Rotterdam hoort bij de vijf gemeenten waar de afgelopen vijf jaar het meest is bezuinigd op bibliotheken. In die top vijf staan ook Arnhem, Utrecht, Sittard-Geleen en Eindhoven, meldt RTL Nieuws.

Bijna 300 bibliotheken hebben tussen 2011 en 2016 de deuren gesloten. Hiermee bespaarden gemeenten zo'n 38 miljoen euro.

De gemeente Rotterdam kondigde in 2011 het plan aan om van 24 wijkvestigingen naar 6 grotere bibliotheekvestigingen in 2020 te gaan. Momenteel zijn er nog 15 bibliotheekvestigingen in Rotterdam. Er rijdt ook nog een bibliobus door de stad.