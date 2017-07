Neptunus met ruime cijfers langs UVV

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben zaterdag in de hoofdklasse met ruime cijfers Pickles UVV verslagen. Het Rotterdamse team was in het Neptunus Familiestadion met 12-2 te sterk voor de ploeg uit Utrecht. De wedstrijd kende maar zeven innings.

In de zevende inning wist Neptunus bij een 5-2 voorsprong nog eens zeven punten te scoren, waarna de wedstrijd snel over was. Na 31 wedstrijden staat Neptunus tweede met 43 punten. De ploeg van coach Ronald Jaarsma was al zeker van een plek in de kampioenspoule.

Zaterdag komen Neptunus en UVV elkaar weer tegen. Dan nemen beide ploegen het tegen elkaar op in Utrecht. Zondag is de return in Rotterdam.