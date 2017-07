Rotterdamse hardloopster Elaine naar finale 200 meter

Foto: Deaflympics Nederland Foto: Deaflympics Nederland

Hardloopster Elaine den Exter heeft zich donderdagavond met de zesde tijd gekwalificeerd voor de finale van de 200 meter. Eerder deze week werd ze zesde in de finale van de 100 meter in het Turkse Samsun. Dat deed ze in een tijd van 12,78.

Elaine rent vrijdagmiddag dus haar tweede finale; de 200 meter start om 17:00 uur Nederlandse tijd. De Deaflympics zijn een olympisch evenement voor doven en slechthorenden dat nog tot en met zondag duurt. Er doen 2300 atleten aan mee uit 80 landen.