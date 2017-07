Zomercarnaval 2017: 'Wat zouden we moeten zonder lijmpistool?'

De veren, glitters, pailletten, spetters verf en stukken stof vliegen in het rond bij de voorbereidingen voor het Zomercarnaval. De één ligt lekker op schema, bij een ander is het wat spannender.

"De sfeer is heel goed in de loods", vertelt Geneitha Russell, Queen Zomercarnaval 2017. "Iedereen helpt elkaar als dat nodig is, al zijn het elkaars concurrenten."

Droom die uitkomt

"Het is begonnen als een passie", vertelt Russel. "Nu is het de realiteit geworden, het is nu geen droom meer." Zenuwachtig is ze niet. "Vanaf het moment dat ik die kroon op mijn hoofd kreeg, was ik er klaar voor."

Elk carnaval is anders

"Niet alleen het Brabantse carnaval verschilt van het Zomercarnaval", vertelt Russel. Enkele groepen in het Zomercarnaval vertegenwoordigen de roots van de deelnemers. "Ik kom uit voor een Arubaanse groep, daar zie je altijd heel veel details, veel glitters."

De Braziliaanse of Kaapverdische wagens verschillen weer van de Arubaanse wagen. "Misschien met minder bling, maar de sfeer is wel gewoon aanwezig. Het maakt niet uit welk carnaval het is. Het punt is: we komen samen om één dag gewoon heel lekker te feesten."

Laatste pailletten, veren en glitters

"Wat zouden we moeten zonder het lijmpistool?", lacht Gré Ploeg, Projectmanager Queen Election. "Het wordt nog een dag knallen om de wagen af te krijgen, maar dat gaat helemaal lukken."

De straatparade in het centrum van Rotterdam begint zaterdag 29 juli om 13.00 uur, maar op vrijdag moeten alle wagens af zijn.