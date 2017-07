Dordtse U2-superfan: vijf keer naar het zelfde concert

Dertig jaar geleden verscheen het album The Joshua Tree van U2. Pas vier jaar later werd Jeroen van 't Hof geboren. Toch gaat deze Dordtenaar dit weekend naar allebei de Amsterdamse concerten. En dinsdag ook naar de show in Brussel.

Sterker nog: deze diehard-U2-fan zag de Joshua Tree Show ook al in Parijs en in Dublin. Vijf keer naar het zelfde concert? Waarom doet iemand zoiets?

Jeroen praat er heel rustig over als Radio Rijnmond hem die vraag stelt. "Het is gewoon elke keer weer zó gaaf om die gasten bij elkaar te zien", zegt hij. "Zestien keer heb ik nu een concert meegemaakt, ik kijk er soms jaren naar uit."

In de baarmoeder

De band is een stuk ouder dan de 26-jarige Jeroen. "Ik ben ermee opgegroeid", zegt hij. "Mijn vader was fan vanaf dag één. Ik hoorde U2 al in de baarmoeder. En ik ging voor het eerst naar een concert toen ik veertien was."

Natuurlijk kent hij ook The Joshua Tree uit z'n hoofd, het album dat de band op deze tour integraal speelt, elf nummers, in de juiste volgorde. "Het blijkt allemaal te kloppen, dat album zit zo goed in elkaar, het is echt een meesterwerk."

Mensen ontmoeten

Voelt hij zich bij die optredens niet een buitenbeentje, een van de jonkies tussen een heel andere generatie? "Valt wel mee hoor. De meerderheid van de fans is natuurlijk een stuk ouder, maar er zijn er ook een heleboel van mijn leeftijd. Die entourage is ook heel bijzonder. Je kunt er allerlei mensen ontmoeten."

De vijf concerten van The Joshua Tree Tour zullen zeker niet de laatste zijn waar Jeroen naartoe gaat. "U2 is volkomen tijdloos. Als je die muziek over twee, driehonderd jaar draait, voelt het nog of het net is gemaakt."