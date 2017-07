Rotterdams onderzoek: 1 op 5 kinderen hoort slecht

Bijna één op de vijf kinderen tussen de 9 en 11 jaar lijdt aan gehoorverlies. Bij een deel van die kinderen gaat dat mogelijk niet meer over.

Dat is een van de uitkomsten van het grootschalige Generation R-bevolkingsonderzoek van het Erasmus MC. Daarin worden Rotterdamse kinderen gevolgd van voor de geboorte tot jongvolwassenheid.

Slechte schoolprestaties

Gehoorverlies bij kinderen is een groot probleem. Op jonge leeftijd kan het leiden tot een belemmerde ontwikkeling, en later tot slechte schoolprestaties.

Een klein deel van de kinderen met gehoorverlies is ermee geboren, zeggen de onderzoekers. Een veel grotere groep loopt het op jonge leeftijd op.

Ontstekingen

Als het verlies tijdelijk is, blijkt het meestal te komen door een verkoudheid of een oorontsteking. Waar de blijvende gehoorproblemen vandaan komen, is nog niet duidelijk. Wel vonden de onderzoekers een duidelijk verband tussen het hebben van veel oorontstekingen op jonge leeftijd en permanente gehoorschade later.

Belangrijk bij het onderzoek is dat de kinderen al jong worden gevolgd, dus voordat ze uitgaan en blootgesteld worden aan veel harde muziek.