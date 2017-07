Nieuwe arrestatie voor moord Caroline van Toledo

Justitie heeft een 40-jarige man opgepakt voor de moord op Caroline van Toledo in 2005. De apothekersassistente werd in de kofferbak van een brandende auto in het natuurgebied Kruininger Gors gevonden. Ze was toen 35 jaar oud.

De aangehouden verdachte heeft al eerder vastgezeten voor de moord. Net als een andere verdachte werd hij destijds vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. Het lichaam van Caroline van Toledo werd op 3 september 2005 in de kofferbak van haar uitgebrande auto in het Kruininger Gors gevonden. Op diezelfde ochtend brak er brand uit in de woning van Caroline aan de Molendijk in Oostvoorne. Geschokt

De Oostvoornse gemeenschap was zwaar geschokt door de moord op de alleenstaande vrouw. Er werd meteen veel onderling gepraat over een mogelijke dader, maar diens naam kwam niet naar buiten omdat dorpsbewoners bang voor hem waren.

Van het begin af aan heeft de politie zich wel gericht op een dader uit de omgeving. Op de ochtend van de moord werd een man waargenomen door een beveiligingscamera, terwijl hij bij een bank in Rozenburg de pinpas van het slachtoffer gebruikte. In 2015, toen het tien jaar geleden was, besteedde het tv-programma Bureau Rijnmond opnieuw aandacht aan de moordzaak.