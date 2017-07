Bij een ongeluk met elektriciteit aan de Van Adrichemweg in Rotterdam-Overschie zijn vrijdagochtend twee monteurs van Stedin onder stroom komen te staan.

De twee waren aan het werk met een kabel in de grond. Er zou ook een kleine explosie zijn geweest.

Een traumahelikopter is geland. Eén van de mannen is lichtgewond, meldt de brandweer. Hoe het met zijn collega gaat, is nog niet bekend.