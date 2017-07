Vrouw dealt harddrugs met kleinzoon in huis

De politie heeft een 52-jarige Rotterdamse aangehouden op verdenking van drugshandel. Ze bleek twintig bolletjes harddrugs in bezit te hebben.

Van verschillende kanten waren er aanwijzingen dat de vrouw dealde bij haar woning in de wijk Carnisse, in Rotterdam-Zuid. Nadat ook agenten dat hadden gezien, deed de politie een inval in het huis.

Binnen bleek het ook nog ernstig vervuild te zijn. In het huis woonde ook de 12-jarige kleinzoon van de vrouw. Die is uit huis geplaatst en krijgt hulp.