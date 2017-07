Man met schotwond bij brand in Rotterdam-West

Man met schotwond gevonden bij brand - foto MediaTV

Bij een brand in een huis aan de Hooidrift in Rotterdam-West is vrijdagmorgen iemand met een schotwond gevonden. De gewonde is na reanimatie naar een ziekenhuis gebracht.

Het vuur ontstond rond elf uur en gaf in het begin veel rook. De brandweer kreeg de melding dat er nog iemand binnen was. Dat bleek inderdaad zo te zijn. De man is door de brandweer naar buiten gebracht,waarbij bleek dat hij een schotwond in zijn hoofd had. De brand was vrij snel onder controle. Wel staat de gevel mogelijk op instorten. Bouw- en Woningtoezicht is inmiddels ter plaatse.