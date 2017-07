Postcode 3146, Maassluis

De dag begon voor verslaggever Mirjam de Winter met een boterham met roze K3-hagelslag bij slager Jaap in de Steendijksepolder in Maassluis. Helaas geen rosbief op brood, maar hagelslag "want thuis ontbijten alleen de kinderen," legt Jaap uit.

De verslaggever wachtte een warm ontvangst in dit postcodegebied in Maassluis, een wijk die vorig jaar slecht in het nieuws kwam na relletjes met hangjongeren. Er moest zelfs een noodverordening worden ingesteld.

Behalve een ontbijt bij slager Jaap, gingen de deuren open van zorginstelling Drie MaasHave aan de Stadsmolen. Mirjam kreeg een rondleiding over de afdeling voor jong dementen, waar de instelling een speciale dagopvang voor heeft ingericht. "Is het niet ontzettend moeilijk, dit werk?" vroeg ze begeleider Martin Krommert. "Het is niet normaal, maar wel altijd gezellig hier".

Voor het regiomuseum nam Mirjam een straatsteen mee van de Hoekse Lijn, de nieuwe treinverbinding naar Hoek van Holland. In de Steendijksepolder is een compleet nieuw station gebouwd, dat in februari -met vertraging- in gebruik wordt genomen. Stratenmaker Maikel legt een parkeerplaats aan voor het station en doneerde een straatsteen met tekst erop.