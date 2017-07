Drugsdealers gepakt in Beverwijk

Twee mannen uit de regio zijn donderdagavond in Beverwijk aangehouden wegens drugshandel. Het zijn een 25-jarige Schiedammer en een 21-jarige Rotterdammer. Ook een 27-jarige man uit Beverwijk is opgepakt.

De politie had in Beverwijk een personenauto zien rijden die regelmatig stopte. De indruk ontstond dat er werd gedeald. Toen er contact was met mensen in een andere auto, grepen de agenten in.

In de eerste auto werden bij de Schiedammer 78 wikkels en 26 bolletjes met vermoedelijk harddrugs gevonden. In de andere auto lag een flinke hoeveelheid geld. Alles is in beslag genomen en wordt nader onderzocht.