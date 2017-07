Been nu al ontslagen bij Apoel Nicosia

Mario Been

Mario Been is vrijdag ontslagen als hoofdtrainer van Apoel Nicosia. De Barendrechter was pas sinds enkele weken trainer bij de Cypriotische club. Been verloor woensdag in de voorronde van de Champions League met zijn club met 1-0 bij het Roemeense Viitorul Constanta.

Die nederlaag is Been zwaar aangerekend door de clubleiding. Been was vorig seizoen nog assistent-trainer bij het Turkse Fenerbahce als rechterhand van Dick Advocaat. Eerder werd de oud-speler van Feyenoord ontslagen als hoofdtrainer bij Feyenoord en Racing Genk. Ook assistent Damiën Hertog, die onlangs zijn baan bij Feyenoord als jeugdtrainer verruilde voor het avontuur in Cyprus is ontslagen bij Apoel Nicosia.