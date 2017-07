Ouders Caroline van Toledo 'opgelucht' na arrestatie

Het huis van Caroline van Toledo

De ouders van Caroline van Toledo hebben opgelucht gereageerd op de arrestatie van een verdachte van de moord op haar dochter, nu bijna twaalf jaar geleden: "We zijn opgelucht en optimistisch. Het is nog vroeg, maar na alles wat er gebeurd is zijn we toch in afwachting van de afloop."

Vrijdagmorgen werd bekend dat Justitie een 40-jarige Briellenaar heeft opgepakt voor de moord. Caroline van Toledo werd in september 2005 gevonden in de kofferbak van haar uitgebrande auto in de Kruininger Gors.