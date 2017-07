Snel ontslag Been: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Mario Been ANP-FOTO

Zes weken nadat hij is begonnen als hoofdtrainer van APOEL Nicosia is Mario Been ontslagen. Vanochtend moest hij naar de club komen, waarna de president zei dat het avontuur er per direct op zit. "Omdat we één wedstrijd hebben verloren in de Champions League. Niet in de Rijnmond bokaal", reageert Been verbaasd vanaf Cyprus.

Ook Rotterdammer Damien Hertog en fysiek trainer Bart Caubergh zijn per direct ontslagen. Woensdag verloor APOEL bij FC Viitorul Constanta in Roemenië. Vrijdag moest Been op het matje komen bij de president. Ontevreden fans

"Je kan niet verliezen in Roemenië", zei hij. Been gaat verder. "De president zei dat de fans niet tevreden zijn. Dat hij een statement moest maken." Been luisterde vol verbazing naar zijn betoog. "We zijn een gewone club uit Cyprus en je kan een wedstrijd verliezen. Dat zei ik nog. Maar hij heeft geen geduld. Dus we vliegen morgen terug naar huis." Trainerskerkhof

Been: "Ook de spelers zijn verrast. Ik ben geloof ik trainer nummer veertien in vier jaar tijd, die er uit vliegt. Ik weet ook zeker dat we het resultaat kunnen herstellen, maar de fans zijn enorm opvliegend. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, maar het zij zo..." "Het is een mooie club met enorm veel ambitie, maar je moet wel weten wat je niveau is. Als je in de Champions League met 1-0 verliest van een vrij goede club moet je niet direct in de war raken. Maar dat schijnt hier wel te gebeuren dus", besluit Been die waarschijnlijk weer wedstrijden voor de Nederlandse tv gaat analyseren.