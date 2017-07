Justitie: nieuwe dna-techniek zorgde voor doorbraak

De doorbraak in de onopgeloste zaak rond de kofferbakmoord bij Oostvoorne is mogelijk gemaakt door nieuwe dna-technieken en verklaringen van getuigen. Dat zegt Justitie.

Vrijdagochtend werd bekend dat een 40-jarige man uit Brielle is gearresteerd. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De verdachte zat in 2007 en 2008 ook al vast in deze zaak.

Het slachtoffer, Caroline van Toledo, werd in 2005 gevonden in de kofferbak van een uitgebrande auto op het Kruininger Gors.

Afschuwelijk

Officier van Justitie Barbara van Unnik noemt de arrestatie zonder meer een doorbraak. "Het is twaalf jaar geleden gebeurd, een afschuwelijke zaak. Het meest natuurlijk voor de nabestaanden, maar ook voor de hele omgeving en ook voor heel Nederland. Het heeft een heleboel ophef gegeven. Dan is het ook voor justitie belangrijk dat het recht toch zijn beloop krijgt."

Terughoudend

Omdat de verdachte geen contact met de buitenwereld mag hebben, is Justitie heel terughoudend met verdere uitspraken. Zo wordt er niet gezegd of de Briellenaar de moord heeft bekend. Ook hoe de arrestatie nu precies mogelijk is geworden, wat voor verklaringen of dna-sporen er waren, blijft voorlopig geheim.

Wel denkt Van Unnik niet dat er nog meer aanhoudingen te verwachten zijn. "Het laatste woord is natuurlijk aan de rechter, maar wij denken dat we de zaak hiermee rond hebben."