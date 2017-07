Berghuis bijna definitief Feyenoorder

Steven Berghuis is dichtbij een terugkeer naar Feyenoord. Zijn club Watford en Feyenoord naderen een akkoord over de verkoop van de buitenspeler. Het afgelopen seizoen werd Berghuis door Feyenoord nog gehuurd van de club uit de Premier League.

In Rotterdam ligt er een vierjarig contract klaar voor de 25-jarige aanvaller. Bronnen rondom de club zeggen dat er nog onderhandeld wordt over kleine details. Feyenoord zou tussen de 6 en 7 miljoen euro over hebben voor de Apeldoorner.

Presentatie na weekend

Berghuis trainde vrijdag nog gewoon mee bij de ploeg uit Londen. De verwachting is dat Feyenoord Berghuis na het weekend zal presenteren. Dan heeft de kampioen van Nederland de selectie nagenoeg rond. Berghuis zou op 5 augustus in de strijd om de Johan Cruijff Schaal al inzetbaar zijn voor trainer Giovanni van Bronckhorst. De international moet met Bilal Basacikoglu en Jens Toornstra de concurrentiestrijd aangaan voor de rechtsbuitenpositie.

Alleen het binnenhalen van Robin van Persie heeft dan nog prioriteit, maar binnen Feyenoord wordt er al vanuit gegaan dat deze eventuele transfer pas laat in de transferwindow zal plaatsvinden.