Dode man in Rijswijk komt uit Vlaardingen

Foto: archief.

De man die afgelopen zaterdag dood is gevonden in Rijswijk, blijkt een man uit Vlaardingen te zijn. De politie vermoedt dat hij om het leven is gekomen door een misdrijf.

Het slachtoffer is de 50-jarige Mustafa Ates. Hij werd zaterdagochtend rond 5.00 uur dood gevonden in het Hoekpolderpark in Rijswijk. De politie Haaglanden had geen idee wie het slachtoffer was en verspreidde een signalement van hem. Ates is daarna door familie geïdentificeerd. De politie heeft zijn naam naar buiten gebracht, omdat ze nog geen idee heeft wat Ates in Rijswijk deed en met wie hij in de dagen voor zijn dood contact heeft gehad.