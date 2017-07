Bewoner brandend huis Rotterdam-West overleden aan schotwond

Het bovenste deel van de gevel wordt grotendeels gesloopt.

De man die vrijdagochtend bij een brand aan de Hooidrift in Rotterdam is gevonden met een schotwond in het hoofd is overleden. Hulpdiensten hebben de man nog veertig minuten gereanimeerd maar dat bleek tevergeefs. Hij overleed in het ziekenhuis.

Het vuur ontstond rond elf uur en was vrij snel onder controle. Vanwege het instortingsgevaar wordt een deel van de gevel afgebroken. De rest wordt verstevigd. De politie doet nog onderzoek naar de omstandigheden rond de dood van de man.