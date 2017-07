ARCHIEF RIJNMOND 23 juli 2017 - Fanatisme

Afgelopen week heb ik geprobeerd mijn eigen fanatisme beter te begrijpen. Want dat ik – op mijn manier – fanatiek ben, mag u van me aannemen.

Ik probeer bijvoorbeeld àlles te verzamelen dat ooit ìn of over Rotterdam is uitgebracht aan geluidsmateriaal. Met als alibi het programma Archief Rijnmond, op Radio Rijnmond.

Als ik ergens zit te eten met meerdere mensen, streeft iets in mij ernaar om níets maar dan ook níets te laten liggen. Ik heb de neiging om ook de restjes van anderen naar binnen te werken.

En als ik een oude 78-toerenplaat zit op te knappen in de computer ga ik net zo lang door tot ik tevreden ben, ongeacht hoe lang het duurt of hoe lam mijn rechterhand wordt.

Als ik eenmaal bezig ben, moet àlles worden weggepoetst, opgegeten of toegevoegd aan de collectie.

Fanatiek, dus.

Alleen: wat ik niet snap, is hoe dat fanatisme zich verhoudt tot een meer dan gemiddeld relativeringsvermogen.

Weer wat voorbeelden.

Bij heel veel nieuws – ook Groot Nieuws – denk ik al gauw: jongens, dit wordt hooguit een voetnoot in de wereldgeschiedenis. Waar maak je je druk over?

Ik denk ook vaak bij de blinde ambitie van sommige mensen: realiseer je je wel dat we over honderd jaar allemaal dood en vergeten zijn? Is het niet handiger om in de schaarse tijd die je is gegeven vooral aardig te zijn voor jezelf en voor anderen?

En bij allerlei bezit denk ik: wat maakt het nou in vredesnaam uit of iets bij mij in huis staat of bij iemand anders? Waarom zou ik voor dat futiele verschil veel geld gaan betalen?

Ik ben geloof ik in staat om heel veel van wat ik om me heen zie zo ongeveer dood te relativeren.

Hoe is dat te rijmen met een zeker fanatisme?

Van de week nog.

Was ik met vrouw en hond wezen wandelen in het Kralingse Bos.

Bleek aan het eind van de wandeling ons hondje helemaal onder de groene zaden te zitten. Die zaten vastgeklit in haar langharige vachtje. Het moeten er honderden zijn geweest. Bijna een groene gloed. Alsof Mees, ons hondje, studeerde voor Hulk.

Thuis, in de tuin, zijn mijn vrouw en ik al die vastgeklitte zaden – omzichtig – uit die vacht gaan trekken.

Na een tijdje had mijn vrouw er genoeg. Ze zei zoiets als: ‘Nou, zo gaat het wel weer even, geloof ik.’

Maar u snapt het: ik ging door tot het bittere end. Tot ik geen enkel zaadje meer tegenkwam. Op Mees d’r kop niet, in d’r hals, in d’r nek, aan d’r poten, op d’r buik, in d’r staart. Al die groene meelifters uit het Kralingse Bos: ik zou ze krijgen.

Op zeker moment voelde het alsof ik een oude plaat van tikken zat te ontdoen. Ik voelde de overeenkomst tussen die twee handelingen.

En tijdens dat plukken dacht ik nog eens na over de tegenstelling tussen groot fanatisme en groot relativeringsvermogen.

Hoe is dat te rijmen?

Ben ik misschien ook in het relativeren heel fanatiek? Is dat het?

Dat klinkt leuk. Maar ook een beetje bedacht.

Of is mijn relativeringsvermogen uiteindelijk helemaal niet zo groot?

Mijn vrouw is nogal analytisch ingesteld, en ze heeft mij weleens gezegd dat ik misschien vooral goed ben in het relativeren van signalen van-buiten-af. En dat signalen van bin-nen-uit voor mij vrij absoluut zijn. Over wat anderen zeggen en doen kan ik makkelijk mijn schouders ophalen, maar een gevoel of gedachte van binnenuit opborrelend, kan mij nogal overheersen.

Dat kon weleens de sleutel zijn tot het begrip van die - schijnbare - tegenstelling. Waarom ontdoe ik ons hondje zo fanatiek van al die klitten? Niet om te voorkomen dat andere mensen denken: goh, wat hebben die lui een vies hondje. Dat soort gedachtes kan ik makkelijk wegwimpelen. Nee, het is omdat ik voel dat dat hondje mijn – onze – verantwoordelijkheid is en we goed voor dat beestje moeten zorgen.

En met het opknappen van oude platen, het leegeten van een tafel of het verzamelen van Rotterdamse muziek is het net zo. De motivatie komt van bìnnenuit. Wat anderen ervan denken valt ten prooi aan relativering.

Toch levert dat fanatisme ook voor anderen mooie dingen op, zou ik denken. De hond is blij dat ze is verlost van al die narigheid, en radioluisteraars horen bijzondere platen, die nog eens heel nauwgezet zijn gerestaureerd ook.

Maar ik waarschuw u ook vast. Als u ooit ergens met mij aan tafel komt te zittten: eet uw bord leeg. Anders doe ik het.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

2. Deep in my heart – Dick Willebrandts

LANCE, THE ROCK OPERA

Montage van verhalen uit het boek ‘Lance, the rise & fall in 14 songs’ en liedjes van de bijbehorende cd.

3. Cold eyes sky – Peter Winnen & The Lance Band

4. Seven yellow jerseys – Guus Meewis

5. The loyal lieutenant – JW Roy

6. Juan Pelota – JW Roy

7. Mercy of my fall – Alex Roeka

AANKONDIGINGEN

8. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

9. Luie zonnestoel (Sunny afternoon) – Jan Rot