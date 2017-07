Rijnmond Nu in de zomerstand : Lekkere muziek en het mooiste van Radio Rijnmond

Battle Of The Drums

Rijnmond Nu is in de zomerse sferen! En hoe kun je daar beter in geraken dan met het Zomercarnaval? En dat wordt voorafgegaan door... The Battle Of The Drums. Drie Brassbands, die door de straten van Rotterdam trekken en heel veel lawaai maken.

Geschreven door Ruud de Boer

Rijnmond Nu is daar natuurlijk live bij! Luister tussen 16 en 19 uur.

