Martina niet naar WK atletiek

Churandy Martina heeft zich afgemeld voor de WK atletiek,die van 4 tot en met 13 augustus in Londen plaatsvinden. De Europees kampioen op de 100 meter kampt met een hamstringblessure. De 33-jarige Martina van Rotterdam Atletiek zou in Londen uitkomen op de 200 meter en met de estafetteheren op de 4x100 meter. Zijn beste prestatie op een WK was de vijfde plaats op de 100 en 200 meter in 2007. Op de Spelen van Rio werd hij ook vijfde op de 200 m.