Politie vindt drugs bij fouilleeractie in Rotterdam-Zuid

De politie heeft in Rotterdam-Zuid twee mannen opgepakt die drugs bij zich hadden. Bij een van hen, een 63-jarige man uit Voorburg, vond de politie twee kilo hennep in de achterbak van zijn auto.

In een andere auto die op de Pleinweg aan de kant werd gezet, had de passagier cocaïne en andere drugs bij zich, plus 400 euro cash.

De man uit Bergen op Zoom beweerde de drugs te hebben gevonden. Voor het geld had hij geen verklaring. De drugs en het geld zijn in beslag genomen.

De 63-jarige man uit Voorburg en de 28-jarige man uit Bergen op Zoom zijn meegenomen naar het politiebureau.