Rotterdamse drugsverdachte vecht uitlevering Turkije aan

Er is een mogelijkheid dat Albay de straf in Nederland uitzit

Een Turkse drugsverdachte uit Rotterdam heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat, omdat deze hem wil uitleveren aan Turkije. De 63-jarige man vreest voor een oneerlijk proces, vooral omdat de rechter die om zijn uitlevering vroeg inmiddels zélf in de gevangenis zit.

Turkije vroeg vorig jaar al om uitlevering van Osman Albay, maar vanwege de nasleep van de mislukte couppoging in Turkije, werden alle verzoeken tot uitlevering uitgesteld. Sinds juni van dit jaar worden de verzoeken weer bekeken.

Albay is bang dat hij in Turkije in een overvolle gevangenis terechtkomt, zonder goede medische zorg en zonder zicht op een eerlijk proces, laat hij via zijn advocaat weten.

Volgens de landsadvocaat houdt Nederland bij een uitlevering rekening met de aanklacht. Als iemand bijvoorbeeld verdacht wordt van betrokkenheid bij de coup of Gülen-aanhanger is, dan wordt hij niet uitgeleverd. Maar voor bijvoorbeeld drugsdelicten geldt dat niet.

Albay werd in Nederland opgepakt op verdenking van drugshandel tussen Nederland en Turkije.

De rechter doet over twee weken uitspraak in het kort geding.