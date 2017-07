Dordtenaren sociale werkplaats doen mee aan zeepkistenrace

De medewerkers van de Sociale dienst in Dordrecht zijn er nog niet helemaal klaar voor, maar nu het chassis, de wielen en het stuur zijn geplaatst begint hun zeepkist al wel de juiste vorm te krijgen.

Twee jaar geleden deed het team ook al mee aan de Red Bull Soapbox Race in het Limburgse Valkenburg, maar dat ging niet zoals gehoopt. Bij bocht drie vloog de zeepkist uit de bocht en crashte in een baal hooi.

"Dat had meerdere oorzaken", zegt coureur Wouter Plomp. "We zaten toen op de kist in plaats van erin en het gewicht was niet goed verdeeld. Maar daar kwamen we pas bij de start achter toen we de concurrentie zagen. Dit jaar hebben we het ontwerp aangepast en gaan we voor de overwinning", zegt Plomp lachend.

Een showtje voor de mensen

De bouwers van de sociale werkplaats weten ook waarom hun zeepkist het goed gaat doen in de race: "Hij is goed stevig, gaat hard en wordt gebouwd door enthousiaste mensen. Hij moet ook aerodynamisch zijn en vooral schitteren. We gaan toch een showtje maken voor duizenden mensen", aldus Plomp.

Directeur Richard van Velzen laat weten dat de werkzaamheden niet alledaags zijn: "Het is een heel bijzonder project. We doen normaal nooit met dit soort projecten mee, het is echt out-of-the box voor ons. Mensen hebben toch een bepaald beeld van een sociaal werkbedrijf, en hiermee laten we zien dat we meer kunnen en meer durven."

De bouwers en de coureurs moeten nog even geduld hebben, want op 19 augustus is het pas zover. Dan zal de zeepkist van de Dordtenaren in het Limburgse Valkenburg van de Cauberg racen.