Den Exter struikelt vlak voor finish: 'Het werd zwart voor mijn ogen'

Elaine den Exter werd eerder deze week 6e in de finale van de 100 meter

De Rotterdamse hardloopster Elaine den Exter is vrijdagavond tijdens de finale van de 200 meter in de Deaflympics lelijk ten val gekomen. Ze kon de race niet afmaken en moest naar het ziekenhuis.

Den Exter liep op het moment dat ze struikelde in de vierde positie. Zo'n twintig meter voor de finish leek ze door haar enkel te gaan en maakte ze een dubbele koprol. Daarna kwam ze tot stilstand.

"Dat ging even niet zoals gepland", laat Den Exter vrijdagavond weten aan RTV Rijnmond. "Zes dagen het uiterste eisen van mijzelf heeft zijn tol geëist."

Er was tijdens de finale sterke wind en toch ging de Rotterdamse er vol tegenin, zegt ze.

"Helaas voelde ik mijn benen 20 meter voor de finish niet meer en werd het even zwart voor mijn ogen. Ik ben afgevoerd naar het ziekenhuis - wat helemaal niet had gehoeven - en alles is gecheckt."

Op een lange snee na in haar enkel vanwege haar spike, gaat het goed met de hardloopster.

Finale 100 meter

Eerder deze week werd Elaine zesde in de finale van de 100 meter in het Turkse Samsun. Dat deed ze in een tijd van 12,78 seconden.

De Deaflympics zijn een olympisch evenement voor doven en slechthorenden dat nog tot en met zondag duurt in Turkije.

Er doen 2300 atleten aan mee uit tachtig landen.