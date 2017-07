Politie: Mogelijke link brandende auto en dodelijke schietpartij Rotterdam-Zuid

De politie onderzoekt of een deels uitgebrande BMW in Rotterdam-Zuid te maken heeft met de schietpartij op de 41-jarige Zeki Yumusan eerder deze week.

De Turkse Barendrechter werd in de nacht van dinsdag op woensdag vlak na middernacht in zijn auto neergeschoten op de Langenhorst vlakbij Slinge. Hij overleed later in het ziekenhuis.

De donkergrijze BMW stond anderhalf uur later in brand aan de Tweebosstraat in de wijk Feyenoord. De auto was gestolen.

De politie is een onderzoek gestart naar een mogelijk verband tussen deze twee gebeurtenissen. Aan de zaak van de omgekomen Yumusan werken twintig rechercheurs.

Beveiliger

Yumusan werkte als professioneel beveiliger onder meer tijdens evenementen voor de Unie van Europese Turkse Democraten (UETD) Nederland. Dat is de Europese tak van de AK-partij van president Erdogan.

Volgens bronnen was hij ook actief in het criminele circuit. Daarom vermoedt de politie dat de man niet om politieke redenen om het leven is gebracht.