Kilometers lange politieachtervolging vanuit Dordrecht

Bij de achtervolging werd onder meer een politiehelikopter ingezet

Een klopjacht op een automobilist die in Dordrecht begon, is vrijdagavond in Roermond geëindigd. De man wist na bijna 200 kilometer alsnog aan de politie te ontkomen.

De politie wilde de man vrijdagmiddag in Dordrecht aanhouden, omdat hij met valse kentekenplaten rondreed. Daarop gaf de man gas en reed met hoge snelheid weg. Bij de achtervolging zette de politie meerdere auto's in en ook een helikopter werd voor de klopjacht ingeschakeld. De man is uiteindelijk in een parkeergarage in Roermond uit de auto met Belgische kentekenplaten gestapt en te voet gevlucht. De politie heeft tevergeefs naar de man gezocht. De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek.