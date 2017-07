Straatparade Zomercarnaval bracht zomer naar Rotterdam ondanks regen

Meer dan dertig praalwagens en ruim 2500 dansers en danseressen van 25 carnavalsgroepen. De 32ste editie van de Straatparade van het Zomercarnaval ging zaterdag weer als een bonte stoet door de straten van Rotterdam.

Zoals vanouds waren de dansers gehuld in feestelijke en kleurrijke kostuums. Ze werden aangevoerd door de 26-jarige Geneitha Russel , de koningin van het Zomercarnaval 2017. Zij is van de Arubaanse carnavalsgroep Kingdoms Under The Sun.

Route



De Straatparade begon om 13.00 uur op de Blaak en trok vervolgens 2,5 kilometer door de stad. Naar verwachting kwamen duizenden toeschouwers naar Rotterdam.

De stoet kwam langs de Coolsingel, Karel Doormanstraat, Westblaak, Nieuwe Binnenweg, Mathenesserlaan, Witte de Withstraat en Schiedamsedijk.

Erfgoed



Het Zomercarnaval bestaat al sinds 1984 naar het voorbeeld van het carnaval in het Caribisch gebied. Het hoogtepunt is ieder jaar de Straatparade.

Het is met honderdduizenden bezoekers een van de grootste evenementen van Nederland. Sinds vorig jaar is het Zomercarnaval Nederlands immaterieel erfgoed .

Slecht weer



De Straatparade ging in 2015 niet door vanwege noodweer. Vanwege flinke windvlagen was het niet verantwoord om de optocht door te laten gaan.

Dit jaar zat het de dansers ook niet mee qua weer. Het bleef bewolkt en verspreid over de dag viel er regen. Ook stond er redelijk veel wind.

