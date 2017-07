Talent for Music wint Battle of Drums

De Battle of Drums is vrijdagavond gewonnen door Talent for Music. De brassband mag zich daardoor de beste brassband van 2017 noemen.

Battle of Drums is een jaarlijkse wedstrijd tussen de drie beste brassbands voorafgaand aan de Straatparade tijdens het Zomercarnaval. Lopend door de straten van Rotterdam laten ze horen wat ze in hun mars hebben. Dit jaar deden naast Talent for Music het Dreamteam en Rhythm Allstars mee. Ze gingen de strijd met elkaar aan op het podium op het Hofplein. Voor het optreden waren de muzikanten van Talent for Music niet zenuwachtig. "We zijn er klaar voor, de voorrondes ging soepeltjes. Wij proberen af te wijken van andere bands met ons ritme. We hoeven geen puntjes op de i meer te zetten.