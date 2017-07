Overleden man Hooidrift mogelijk slachtoffer misdrijf

De man die vrijdagochtend met een schotwond in zijn hoofd werd gevonden bij een brand in Rotterdam-West, is mogelijk door een misdrijf om het leven gekomen. De politie kan dat scenario nog niet uitsluiten en doet daarom extra onderzoek.

De man werd rond 10.50 uur gevonden in een huis aan de Hooidrift. Hij werd lange tijd gereanimeerd en overleed later in het ziekenhuis. Bij de man in huis is een vuurwapen gevonden. Het is nog niet duidelijk wie de man heeft neergeschoten. De politie doet sporenonderzoek om hierachter te komen.