Kijk hier de Straatparade van het Zomercarnaval terug

De zon heeft zich niet laten zien, maar dat mocht de pret niet drukken in de Rotterdamse binnenstad. Die is zaterdag volop in Caribische sferen dankzij de Straatparade van het Zomercarnaval.

Ook thuis op de bank hoefde je niets te missen van het spektakel. RTV Rijnmond en OPEN Rotterdam zonden de Straatparade van 13.00 uur tot 17.00 uur live uit via tv en de livestream online. De eerste drie uur van onze uitzending zijn nu hierboven terug te zien.



