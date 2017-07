Kijk hier live de Straatparade van het Zomercarnaval

De zon laat zich voorlopig nog niet zien, maar dat mag de pret niet drukken in de Rotterdamse binnenstad. Die is zaterdag volop in Caribische sferen dankzij de Straatparade van het Zomercarnaval.

Ook thuis op de bank hoef je niets te missen van het spektakel. TV Rijnmond zendt de Straatparade van 13.00 uur tot 17.00 uur live uit. Ook via de livestream hieronder kun je alle praalwagens langs zien komen. Het programma wordt gemaakt in samenwerking met de lokale omroep OPEN Rotterdam en wordt namens TV Rijnmond gepresenteerd door Erik Lemmers en namens OPEN door Laurence van Ham.