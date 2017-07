Volg Feyenoord-Real Sociedad op Radio Rijnmond

Landskampioen Feyenoord speelt vanmiddag de openingswedstrijd van het seizoen 2017-2018. Het Spaanse Real Sociedad is de tegenstander in de traditionele oefenwedstrijd in eigen stadion voorafgaand aan het nieuwe seizoen. De aftrap is die dag om 14:30 uur.

Real Sociedad eindigde afgelopen seizoen knap als zesde in de Spaanse Primera División. Zodoende is het duel voor Feyenoord een serieuze krachtmeting in de aanloop naar de start van het nieuwe seizoen. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag van de wedstrijd tussen de Rotterdammers en de Spanjaarden. Radio Rijnmond Sport is er van 14:00 uur tot 17:00 uur. Regioclubs

Excelsior speelt vanmiddag in Sint Willebrord tegen NAC Breda. De wedstrijd tussen de Rotterdammers en de promovendus uit Breda begint om 17:00 uur. Sparta neemt het om 17:30 uur op tegen het Saoedi-Arabische Al-Fayha FC. Oorspronkelijk stond er een wedstrijd tegen Al-Sadd (Qatar) op het programma, maar door een trainerswissel bij deze club zegden zij de oefenwedstrijd af. FC Dordrecht neemt het op tegen het Schouws Elftal. De wedstrijd is op sportpark Van Zuyen begint om 18:30 uur.