Renovatie Van Maanenbad 160.000 euro duurder

De renovatie van het Van Maanenbad in Rotterdam-Noord is een stuk duurder uitgevallen dan van tevoren werd gedacht. De rekening is ruim 160 duizend euro hoger. Rotterdam neemt de kosten op zich, zo heeft wethouder Simons aan de gemeenteraad geschreven.

Het monumentale binnenbad in de Van Maanenstraat was de afgelopen drie weken dicht voor onderhoud. Ondanks de grote renovatie twee jaar geleden, waren er problemen met het gebruikte materiaal. Dat was gebruikt om de monumentale uitstraling te behouden, maar nu blijkt dat die materialen worden aangevreten door badwater. Op sommige plekken in het zwembad leidde dat tot onveilige situaties. De laatste herstelwerkzaamheden kostten in totaal bijna 363 duizend euro. Omdat er eigenlijk nog maar 200 duizend euro budget was, moet de gemeente nu bijspringen om het financiële gat te dichten. De kosten kunnen niet worden verhaald op de aannemer, omdat die buiten zijn verantwoordelijkheid vallen.