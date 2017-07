Graziella van Wijnen stuurde ons een berichtje met de vraag:

'Hoi, ik heb een vraag over de Nederlandse stopwoorden. Wie verzint die? Een paar jaar hebben we "zeg maar", nu hoor je soms wel zes keer in een gesprek "eigenlijk". Soms word je er mee doodgegooid. Eigenlijk dit en eigenlijk dat, het slaat echt nergens op en iedereen neemt het over, maar er zal toch wel iemand mee beginnen. "Zeg maar" is nu weer zo'n beetje verleden tijd.'

