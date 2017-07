Van Bronckhorst tevreden na winst op Sociedad

Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft vanmiddag bij vlagen goed spel gezien van zijn ploeg. Feyenoord won in De Kuip met 1-0 van Real Sociedad door een goal van Nicolai Jørgensen. De Deen kopte in de twaalfde minuut een voorzet van Jean-Paul Boëtius binnen.

"Bij vlagen hebben we goed spel getoond. We winnen en krijgen geen goal tegen. Ik denk dat je er meer had kunnen en moeten maken, vooral in de eerste helft. Maar uiteindelijk is het een goede overwinning", aldus de hoofdtrainer van de landskampioen.

Van Bronckhorst was minder te spreken over de verdedigende invulling van zijn ploeg. "In de eerste helft volgden wij onze man. Daardoor gaven we ruimte weg. Daar wisten ze wel raad mee. In de tweede helft hebben we het meer vanuit onze positie gedaan. Vilhena en El Ahmadi vormden een blok voor de verdediging. Daardoor gaven we minder ruimte weg en kwamen we ook minder in de problemen."

Eerste keeper

Kenneth Vermeer stond de hele wedstrijd onder de lat. Brad Jones bleef de gehele wedstrijd op de bank. Wie komend seizoen de eerste keeper wordt, is nog onduidelijk. "Komende week nemen we het besluit. Het is een moeilijke keuze."

Nieuwkomer Amrabat begon op de bank, maar mocht nog wel invallen. Vilhena, Toornstra en El Ahmadi vormden het middenveld. ,,Het is een vaste balans", begint de trainer over zijn middenveld. "Maar we hebben Amrabat niet voor niets gehaald. Je wilt zoveel mogelijk concurrentie op iedere plek."

Steven Berghuis komt zo goed als zeker over naar Feyenoord. "Ik heb van Martin van Geel nog geen definitief akkoord gekregen over Berghuis." Als de vleugelaanvaller deze week komt dan zou hij tegen Vitesse kunnen spelen. "Hij heeft de voorbereiding helemaal meegemaakt bij Watford. Hij kent de club en zijn medespelers dus in dat opzicht zou het kunnen", aldus Van Bronckhorst.

Johan Cruijff Schaal

Op zaterdag 5 augustus speelt landskampioen Feyenoord in De Kuip tegen bekerwinnaar Vitesse. De inzet is de Johan Cruijff Schaal.