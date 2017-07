Vermeer wacht keuze Van Bronckhorst rustig af

Kenneth-Vermeer

Kenneth Vermeer stond vanmiddag 90 minuten onder de lat in de wedstrijd tussen Feyenoord en Real Sociedad. Het is nog onduidelijk of hij of Brad Jones de eerste keeper van de Rotterdammers wordt. Komende week valt de beslissing. "Ik laat het lekker op mij afkomen", aldus Vermeer na afloop van de wedstrijd tegen de Spanjaarden.

Nicolai Jørgensen tekende in de twaalfde minuut van de wedstrijd voor de 1-0. De Deense aanvaller knikte de enige treffer van de middag op aangeven van Jean-Paul Boëtius binnen. Vermeer hield zijn doel schoon. "Wij hebben kansen gehad en zij ook. Het was lastig om Real Sociedad onder druk te krijgen. In de tweede helft geef je amper iets weg. Al met al kunnen we tevreden zijn", vertelt de doelman. Strijd Komende week maakt trainer Giovanni van Bronckhorst bekend wie zijn eerste keeper wordt voor het seizoen 2017-2018. "Ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig. Als Brad er staat, dan hoop ik dat hij een goede wedstrijd keept. Als ik er sta, dan wil ik ook een goede wedstrijd spelen. Wij zijn niet bezig met die strijd. Uiteindelijk beslist de trainer. Het is afwachten wat er gaat gebeuren." Komende week maakt trainer Giovanni van Bronckhorst bekend wie zijn eerste keeper wordt voor het seizoen 2017-2018. "Ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig. Als Brad er staat, dan hoop ik dat hij een goede wedstrijd keept. Als ik er sta, dan wil ik ook een goede wedstrijd spelen. Wij zijn niet bezig met die strijd. Uiteindelijk beslist de trainer. Het is afwachten wat er gaat gebeuren." Brad Jones moest in de oefenwedstrijd tegen SC Freiburg (1-0 verlies) een keer vissen en Vermeer hield vandaag zijn doel schoon. Toch vindt hij niet dat hij daardoor een streepje voor heeft. "Je hebt nooit een streepje voor. Je moet keihard trainen en laten zien dat je er klaar voor bent. We moeten onze voeten en handen laten spreken."