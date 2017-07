Boëtius houdt lekker gevoel over aan oefenwedstrijd

Jean-Paul Boëtius heeft een goed gevoel overgehouden aan de 1-0 overwinning die Feyenoord vanmiddag boekte op Real Sociedad. De vleugelaanvaller, die deze zomer is teruggekeerd bij Feyenoord, had met een assist op Jørgensen een belangrijk aandeel in de overwinning op de Spanjaarden.

Voor het eerst was hij nu weer echt terug in De Kuip. "Ondanks de regen heb ik genoten. Ik heb vooral genoten van de atmosfeer", aldus Boëtius na afloop van het duel.

De overwinning deed hem goed. "Je houdt er een lekker gevoel aan over. Het is een aardige tegenstander. Vorig seizoen zijn ze zesde geworden in Spanje. Een overwinning is sowieso positief richting volgende week." Feyenoord speelt dan tegen bekerwinnaar Vitesse om de Johan Cruijff Schaal.

Snelheid

De goal van Feyenoord begon vanmiddag bij nieuwkomer Haps en eindigde via Boëtius op het hoofd van Jørgensen. "Het was een prima aanval. Het is ons wapen. We hebben snelheid op de flanken en daar moeten we gebruik van maken."

Over de samenwerking met Haps is Boëtius tevreden. "Ik ken Haps al wat langer, al vanuit de jeugd. We zijn nu al ruim twee weken met elkaar bezig. We kennen elkaars kwaliteiten en als je die gebruikt, dan kan het goed lopen."

Hoewel Feyenoord met een overwinning van het veld ging, was Real Sociedad vandaag vaker aan de bal. "We hadden onze tactiek. We gaven geen grote kansen weg. We hebben Sociedad het spel laten maken. Wat we hebben meekregen van de trainer, dat hebben we goed uitgevoerd", aldus de vleugelaanvaller van Feyenoord.